Quinta vittoria di fila per il Cisterna Lady

Importanteper ilche in trasferta supera 3-0 l’Atletico San Lorenzo incontro valido per il turno di campionato numero 24 della Serie C calcio a 5 femminile. Tre punti volute fortemente dalle lupe di mister Stredini, che hanno chiuso la partita in 12 minuti.PRIMO TEMPODeterminate e concentrate le lupe nero fucsia delche al primo minuto sono già in vantaggio 1-0 grazie a Gambarotta, che supera agilmente la difesa avversaria grazie ad una triangolazione veloce che permette all’attaccante cisternese di scaricare in rete frontalmente alla porta. Margot GambarottaPassano solo quattro minuti e Piersimoni raddoppia grazie ad un’azione personale che manda fuori giri la difesa del San Lorenzo e poi lascia partire un tiro imprendibile che si inalla destra di Campo.