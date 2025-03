Gqitalia.it - Quindi, in The White Lotus 3 chi uccide chi? E quante persone muoiono o sono coinvolte nel finale sanguinoso?

Con l'episodio 4, The3 entra nella fasedella stagione. Anche se sembra che non sia successo molto, la serie ha già rivelato che una tragedia sta per compiersi e che le tensioni tra i personaggialte fin dall'inizio, con più di un segreto nascosto e più di un mistero da risolvere.Èaro fin dal primo episodio che le cose non finiranno bene per gli ospiti del resort.La serie si apre con una sparatoria all'interno dell'hotel e con gli ospiti e il personale che corrono al riparo, e da quel momento in poi rimangono due grandi domande:morirà esarà il colpevole (o i colpevoli).Nella prima e nella seconda stagione di Thesempre stati gli ospiti a scatenare il caos che si è regolarmente concluso con una morte. La prima stagione era solo una, ma la seconda ha alzato il tiro con un complotto omicida che salta scatenando una strage di malviventi e la morte accidentale di una villeggiante (la preferita di tutti per altro).