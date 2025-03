Sport.quotidiano.net - Qui Faenza. "Blacks, commenti troppo severi. Abbiamo pagato le tante assenze»

Stanchi di testa e fisicamente. La pausa del campionato per la Coppa Italia arriva al momento opportuno per i, perché hanno davvero bisogno di riposare dopo quasi due mesi di piena emergenza e anche a causa di un campionato dai ritmi serrati che non ha avuto soste dal 29 settembre. È dal 19 gennaio che i faentini non sono al completo e hanno dovuto fare gli straordinari giocando undici partite con il coltello tra i denti per mantenere il sesto posto, ma ora dovranno non farselo sfuggire dagli attacchi delle inseguitrici Mestre e Agrigento nelle ultime sei gare di campionato. Domenica con San Vendemiano è ritornato Poletti e pur se a mezzo servizio dopo quasi due mesi di stop ha segnato 22 punti in 17 minuti, facendo crescere i rimpianti per quella ‘maledetta’ micro frattura alla caviglia avuto durante la gara con Lumezzane del 15 giugno.