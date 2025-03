Gqitalia.it - Questo nuovo sex toy è stato progettato per allenarti contro l'eiaculazione precoce

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Può capitare a tutti una performance deludente. Dove deludente sta per qualsiasi aggettivo sinonimo di: fulminea, repentina, dal risultato troppo rapido, zoppicante,. Se vi sentite un po’ giù per un'(ecco, alla fineè sempre l'aggettivo migliore, in questi casi), sappiate che non siete soli. In effetti, si stima che un uomo su quattro in Italia raggiunga l'orgasmo in meno di 5 minuti, e molti altri impiegano dai 5 ai 15 minuti. Poi certo, c'è da fare un po' di chiarezza su cosa significhi esattamenterispetto a cosa? Rispetto a chi?I sessuologi hanno cercato di dare una definizione sulla base dei tempi e della correlazione statistica rispetto all'orgasmo del partner femminile.