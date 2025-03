Anteprima24.it - “Questo cane deve morire”, Morgan trovato morto: la denuncia shock della proprietaria

Tempo di lettura: 2 minuti, era il nome del cagnolone che questa mattina è statodalla sua. Una storia triste, considerando il susseguirsi di ‘avvisi’ e ‘minacce’ che la stessa hato tramite un post a mezzo social. Il testo integrale del post facebook: “Dopo essere minacciata per un anno e mezzo, finalmente avete fatto giustizia da soli ill’ho, “”, “lo devi sopprimere”, “lo devi togliere”.Ho vissuto per anni con il mio caroportato in giro con me, ho comprato casa con il giardino per farvi stare liberi di giocare, la gente veniva a casa lo conosceva e giocava con lui, si faceva coccolare da tutti era solito mettersi a pancia in su per farsi fare i grattini, odiava gatti e animali che invadevano il suo territorio ma è normale per tutti i cani territoriali, proteggono la propria casa, quando vedeva un bambino o chiunque era solito saltare addosso perché era contento di vederlo, naturalmente non si rendeva conto che era grosso e poteva tar male, è cresciuto con i miei figli e miei nipoti, proteggendoli e piangendo anche lui quando magari li sentiva piangere, mi hai rotto un casino di maglie quando eri contento di vedermi e mi saltavi addosso per abbracciarmi, ho ancora i tuoi graffi addosso, ti ho preso, mentre nessuno ti voleva, perché avevi una cicatrice sull’occhio causato dai tuoi fratellini giocando, non so se esiste un Dio per voi, ma sicuramente chi ti ha fatto del male basterà il Karma.