Questa cosa esce fuori Grande Fratello Shaila vuota il sacco su Zeudi | lo ha detto a Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la puntata di ieri è arrivato il nome del terzo finalista del: il televoto ha deciso che ad andare all’ultimo atto, il prossimo 31 marzo, senza ulteriori indugi saràDe Palma.sulla quale si è espressaGatta, prima a caldo e poi nella notte. A caldo ha spiegato di essere delusa dal non essere approdata in finale. Finale che, secondo lei, merita a pieno titolo.>>, esposto del Codacons per la chiusura del programma: le presunte irregolarità“Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno. Anche se guardo gli altri dentro. io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno”.