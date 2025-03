Ilgiorno.it - Quattro incontri dedicati alla salute

Dai cronici alle dimissioni protette:aperti al pubblicoCasa di comunità a Vimercate, organizzano Asst Brianza e Cittadinanzattiva. Saranno trattati temi che stanno a cuore ai pazienti, domani si parlerà di presa in carico; il 19 marzo di post-ricovero, mentre il 26 sarà dedicatodiagnosi precoce di Alzheimer. Il ciclo si chiuderà il 2 aprile con un approfondimento su buon uso e abuso di farmaci. L’iniziativa punta sul ruolo delle Case "come luogo di dialogo, confronto e sensibilizzazione su prevenzione, cura e promozione della– sottolinea l’Azienda –. È il compito che viene sempre più delineandosi, oltre a quello di punto di riferimento per l’assistenza sociosanitaria territoriale e la medicina di prossimità". Gli appuntamenti si terranno dalle 17 alle 18 nell’auditorium in via Giuditta Brambilla, 11 (di fronte all’ospedale).