Liberoquotidiano.it - "Quanto ha preso alle europee": Vannacci deride Camporini, scintille tra i due generali | Video

"Qui c'è anche il generale, quindi attenzione": David Parenzo lo ha detto al generale Roberto, eurodeputato eletto con la Lega, che era in collegamento con L'Aria che tira su La7. Sentendo quelle parole,ha risposto con un pizzico di ironia: "Era un mio competitorelezioni, so che hatra i 6 e i 9mila voti. Mi dispiace per lui.". "Non è elegante da parte sua, caro", ha subito controbattuto il conduttore mentreha preferito non commentare. "Non sarà elegante dirlo ma è la realtà e la realtà non può essere mai rifiutata", ha replicato ancora, con calma, il generale. Ma Parenzo ha insistito: "Se possiamo dirlo, è una pessima caduta di stile, mettiamo una bella X sopra questa battuta, come direbbe lei". "Non so, se vuole metterla, ce la metta", ha chiosato l'europarlamentare della Lega.