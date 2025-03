Lettera43.it - Quante persone possiedono Bitcoin?

Leggi su Lettera43.it

Continue oscillazioni di prezzo e grande incertezza contraddistinguono le prime settimane del 2025 per il. La criptovaluta più diffusa e costosa sul mercato, soprattutto a seguito dell’annuncio di una riserva nazionale americana da parte di Donald Trump, ha subito un drastico calo del valore, tanto da scendere addirittura sotto la quota di 72 mila dollari prima di riprendere la corsa al rialzo. Un’incertezza sul mercato che lascia diversi dubbi anche sul futuro.tuttavia hanno un? Secondo un report di febbraio pubblicato da River, società di servizi finanziari, soltanto il 4 per cento della popolazione mondiale. Tanto che la crypto di Satoshi Nakamoto ha raggiunto il 3 per cento del suo potenziale massimo di adozione. La stima si basa sul Total Addressable Market che include governi e aziende, ma anche proprietà individuale e sotto-allocazione istituzionale.