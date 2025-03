Ilfattoquotidiano.it - Quando Von Der Leyen parla di ‘pace attraverso la forza’ a me non viene certo in mente Spinelli

di Monica ValendinoL’Europa, un tempo culla della diplomazia e del dialogo, sembra oggi scivolare verso un’interpretazione della pace che ricorda slogan del passato, intrisi di forza e autorità piuttosto che di cooperazione. Ursula von der, presidente della Commissione Europea, ha recenteadottato il motto “pacela forza” per descrivere la sua visione di un’Unione Europea più assertiva, militarcoesa e pronta a rispondere alle sfide globali. Ma questo slogan, apparentepragmatico, porta con sé un’eco inquietante.Mussolini, con il suo celebre “credere, obbedire, combattere”, elevava la forza a virtù suprema, dipingendo la pace come il frutto della supremazia militare e della disciplina autoritaria. Simil, Hitler propagandava la “pace” del Reich come un traguardo raggiungibile solola conquista e la sottomissione dei più deboli, con frasi come “la forza precede il diritto”.