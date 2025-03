Ilfattoquotidiano.it - “Quando uscì dallo studio andai in camerino ed ebbi un’emorragia. Persi il bambino”: Enrica Bonaccorti racconta

Durante la puntata de La Volta Buona di ieri lunedì 10 marzo,è tornata a parlare di uno dei momenti più intensi e significativi della sua vita. La conduttrice ha ricordato infatti l’annuncio della sua gravidanza, fatto in diretta tv nel novembre dell’86, e le pesanti critiche che ne seguirono. Un gesto che, a quel tempo, fu considerato scandaloso: “Hoto un fatto privato sulla televisione pubblica. È una cosa difficile da far capire adesso”, ha dichiarato.Dopo essersi allontanataebbe una dolorosa emorragia che causò la perdita del. “usciiin, cominciai a perderlo.e mi portarono di corsa in ospedale”. La conduttrice ha dovuto affrontare non solo il dolore fisico e psicologico della perdita, ma anche le successive difficoltà professionali: “Abbiamo dovuto trovare una sostituta per il giorno dopo”, ha ricordato con riferimento al programma Pronto, chi gioca?, con Livia Azzariti e, successivamente, Giancarlo Magalli, che prese il suo posto.