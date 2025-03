Oasport.it - Quando partono Brignone, Goggia e le azzurre nella prova di discesa a La Thuile: n. di pettorale, orari precisi, tv

Mercoledì 12 marzo (ore 11.00) è in programma lacronometrata dellalibera femminile di La, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarebbe meglio usare i condizionali, dopo la cancellazione delladel martedì dovuta ad avversità meteo e considerando le pessime previsioni per tutta la settimanalocalità valdostana. Se non si riuscirà a scendere oggi non si potrebbe disputare ladi sabato che seguirà due superG, a meno di uno stravolgimento del calendario.Federicae Sofiasaranno le due italiane di punta, entrambe bisognose di trovare il giusto feeling con la pista e di valutare le linee migliori, sperando che davvero si riesca a gareggiare. La fuoriclasse valdostana si trova in testa alla classifica generale con 322 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami e potrebbe anche festeggiare la Sfera di Cristallo di fronte al proprio pubblico, la bergamasca spera di tornare sul podio dopo l’uscita in gigante ad Are.