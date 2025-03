Cultweb.it - Quando nacque il fidanzato di Barbie, Ken?

Conoscete un certoneth Sean Carson Jr.? Se questo nome non vi dice nulla, vi basterà sapere che si tratta “solo” di, la bambola messa in commercio dalla Mattel l’11 marzo del 1961 per dare unalla già popolarissima, introdotta nel mercato due anni prima. Nel giorno del suo 64esimo anniversario, vediamo insieme qual è la storia di questo personaggio.Da non confondere con Big Jim, che arriverà più di un decennio più tardi,Carson viene chiamato così in omaggio al figlio di Ruth Handler, la creatrice di, proprio come il nome “” deriva da quello della figlia Barbara. L’idea dietro alla realizzazione di questa nuova bambola è quella non solo di creare una controparte maschile per, ma anche di sviluppare in un certo senso la sua storia: secondo la versione ufficiale riportata nel primo spot pubblicitario dedicato a, i due si sono conosciuti a un ballo.