Qualità dell’aria migliore nel 2024 in Italia | male Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiPer le polveri sottili Pm10, salvo qualche eccezione, negli ultimi cinque anni è stato rispettato il valore limite annuale su tutto il territorio nazionale. Il valore limite giornaliero (50 microgrammi per metro cubo, da non superare più di 35 volte in un anno), invece, è stato superato in 96 stazioni, pari al 17% dei casi diffusi soprattutto nell’area del bacino padano, ae alcuni comuni della pianura campana, nella zona della Valle del Sacco (Frosinone). Va comunque registrata neluna riduzione media di circa il 20% rispetto alla media del decennio 2014-2023. Quanto al Pm2,5 sono stati rispettati per la prima volta i limiti da quando si effettuano i monitoraggi (dal 2007), confermando la tendenza degli ultimi 4 anni con qualche superamento in 3-4 stazioni.