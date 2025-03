Ilfattoquotidiano.it - Quali sono i migliori spaghetti del supermercato? Ecco la classifica di Gambero Rosso e c’è una sorpresa

La pasta rappresenta uno dei pilastri della cultura gastronomica italiana, tanto da essere stata inserita nel 2010 nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Un prodotto che continua a sorprendere per le sue innovazioni annuali, ma che vede in uno dei suoi formati più classici, lo spaghetto, un simbolo inossidabile.Per celebrare questo alimento tanto amato,ha recentemente ripetuto un blind test che mancava da 33 anni, volto a identificare iindustriali presenti nei supermercati. L’indagine ha coinvolto 39 campioni acquistati a Roma e testati da esperti del settore, con l’obiettivo di premiare non solo l’eccellenza, ma anche la tradizione di alcuni dei marchi più noti.Il test ha esclusivamente riguardato glidi medio spessore, con diametro compreso tra 1,5 e 2 millimetri, escludendoni e spaghettoni.