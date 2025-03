Iltempo.it - "Quali sono i confini giusti". Ucraina, Crosetto traccia la strada

«Idi una pace giustaquelli che esistevano prima della guerra». Così il ministro della Difesa, Guido, ospite a «Cinque Minuti» su Rai1, parlando della guerra in. «Idi una pace che verrà trattata, spero il prima possibile nelle prossime settimane, saranno quelli che metteranno d'accordo le persone sedute al tavolo. Trump - ha aggiunto - ha deciso di dare un'accelerazione a questo, portando la Russia al tavolo e alla fine prenderemo atto di quella che sarà la decisione accettata da tutti i contraenti. Solo allora poi si potrà parlare di quello di cui si sta discutendo da settimane: missioni di pace, garanzie. Ma adesso siamo ancora alla fase precedente e anche oggi, anche da quando è arrivato Trump, la Russia non ha mai smesso di bombardare. Per cui mi auguro che cessino questi attacchi e poi si potrà iniziare a parlare», ha concluso il ministro.