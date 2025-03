Liberoquotidiano.it - "Quali sono i confini giusti": guerra, l'affondo di Guido Crosetto da Bruno Vespa

Nel giorno di un accordo tra Usa e Ucraina che potrebbe rivelarsi storico, il tutto a Gedda dopo un lunghissimo round di colloqui, ecco che del conflitto ne parla, il ministro della Difesa, ospite dia Cinque Minuti, la striscia in onda su Rai 1, la puntata è quella di martedì 11 marzo.ha espresso la sua visione sui possibili sviluppi dellain Ucraina, sottolineando la necessità di ripristinare iprecedenti al conflitto. "Idi una pace giustaquelli che esistevano prima della", ha affermato, evidenziando come il negoziato per una risoluzione pacifica dovrà basarsi su un accordo condiviso tra tutte le parti coinvolte. Il ministro e "Gigante" di FdI ha poi fatto riferimento all'influenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul processo di pace.