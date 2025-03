Ilpiacenza.it - "Quale pace(!)?", prospettive del conflitto tra Israele e Palestina

Se ne parlerà giovedì 13 marzo alle ore 18,30 alla Cooperativa Infrangibile in via Alessandria 16 a Piacenza.Alternativa per Piacenza e la Cooperativa Infrangibile organizzano e invitano la cittadinanza a riflettere sul tema attraverso una serata di approfondimento con ospite Jacopo Mocchi.