Quale destino attende Rosa Ricci?

Tutti pronti? Mare fuori 5 sta per approdare su RaiPlay. Dal 12 marzo le prime sei puntate (di dodici) saranno disponibili sulla piattaforma Rai, mentre dal 26 marzo sbarcherà in prima serata su Rai 2. Al centro della nuova stagione sarà ancora. «Una nuova– l’ha definita l’interprete Maria Esposito -sarà sola, ma nella sua solitudine diventerà donna e ritornerà in vita anche grazie alla scoperta di una verità sconcertante». E si ritorna nell’IPM di Napoli con nuovi personaggi che alimenteranno nuove dinamiche. Torna “Mare Fuori#Confessioni”, i protagonisti si raccontano X Leggi anche › Tutto su “Mare fuori 5”, dal 12 marzo su Rai Play:si guarda allo specchio e diventa donna Quando esce e a che ora Mare fuori 5.