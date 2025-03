Qualcuno sta male… Grande Fratello Chiara avvisa Giglio e poco dopo è choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cannelli, una delle protagoniste di questa edizione del, è stata al centro di alcune dinamiche eun flirt con Javier, si è legata al gruppo degli “Shailenzo” e a Zeudi, ma nelle ultime ore è finita al centro di una bufera a causa di alcune frasi che avrebbe pronunciato su Helena, scatenando polemiche e critiche tra i fan della modella brasiliana.ha legato con Lorenzo, Shaila e Zeudi, altra delle concorrenti che ha dato molto da parlare durante la sua permanenza nella Casa e terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore a causa di alcune dizioni cheavrebbe fatto su Helena si è scatenata una bufera contro la concorrente. Leggi anche: “Dai che se ne va”., crollo di Lorenzo: in lacrime in giardino ma il pubblico non lo perdona, bufera sulle parole disu Helenasu X c’è chi ha scritto cosa ha detto la concorrente parlando d Helena, in queste ore molto provatai dissapori avuti con il fidanzato Javier a causa di un aereo arrivato dai fan di Zeudi proprio in sostegno dei due.