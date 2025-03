Iodonna.it - Pur piacevole, non riesce a trovare una voce originale o innovativa

Leggi su Iodonna.it

Questa sera alle 21.20 su Canale 5 va in onda il remake live action Disney di La Sirenetta, remake del classico d’animazione sempre Disney uscito nel 1989. Un’operazione nostalgia che tenta – non senza perplessità – di riattualizzare l’omonima fiaba di Hans Christian Andersen al gusto contemporaneo, con un’attenzione ai dettami della cultura woke. Nonostante però una protagonista strepitosa, il racconto, pur, nonuna. La Disney compie 100 anni e festeggia a Disneyland Paris con i personaggi più iconici X Leggi anche › “La Sirenetta” Halle Bailey sogna ancora in fondo al mar, ma senza la magia Disney La Sirenetta, la trama del film live action DisneyAriel (Halle Bailey) è la più giovane delle figlie di Tritone (Javier Bardem), il re del mare e degli oceani.