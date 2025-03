Oasport.it - Puppo: “Musetti può arrivare in una finale Slam. Infortunio imputabile a scelte di programmazione”

Nessun italiano ha raggiunto gli ottavi didel Masters 1000 di Indian Wells, dopo l’eliminazione al terzo turno di Matteo Berrettini, Lorenzoe Matteo Arnaldi. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“Obiettivamente il favorito principale si conferma essere Alcaraz, per quello che si può vedere. Sembra veramente che abbia la capacità di trovare tutta la sua magia quando è a Indian Wells, perché si trova molto bene a giocare in questo torneo, ha delle statistiche impressionanti“, dichiaraa proposito dell’andamento del torneo e dell’ottimo ruolino di marcia del numero 3 al mondo Carlos Alcaraz.“rientrava dopo tre settimane che non giocava per un problema fisico, non si è abituato alla partita e ci sono gli avversari, ha avuto match point e ha perso.