Ilrestodelcarlino.it - Puntò pistola alla psicoterapeuta. Tentato stalking e lesioni, prende un anno e sei mesi

Lui, un uomo con problemi di tossicodipendenza, e con precedenti penali, è accusato di aver puntato unaal petto di unache lavora per una cooperativa sociale reggiana in cui lui era seguito. La professionista lo aveva denunciato in questura nell’estate 2024: per Antonio Visone, 56 anni, nato a Napoli e residente in città, era scattata la misura cautelare in carcere per. L’uomo, assistito dall’avvocato Gisella Mesoraca, ieri è stato processato con il rito abbreviato, condizionatoproduzione dei messaggi che lui e la psicologa si erano scambiati. In tribunale è stata dapprima ascoltata la psicologa. Il giudice Luca Ramponi (nella foto) ha poi emesso una sentenza più severa rispetto alle richieste della Procura: ha riqualificato ine lo ha ritenuto responsabile di, condannandolo a une 6e disponendo la scarcerazione.