Calciomercato.it - Protocollo VAR, i 5 episodi che hanno cambiato la classifica: Inter al terzo posto

Leggi su Calciomercato.it

Il VAR non è esente da errori per via del suo: scopri i 5più significativi di questa stagione, che avrebberoladi Serie A VAR, i 5che avrebberola(LaPresse) – Calciomercato.itAbbiamo analizzato il VAR soffermandoci sui suoi detrattori e sulla possibilità di applicare l’Intelligenza Artificiale. Una delle problematiche che abbiamo riscontrato maggiormente, evidenziata tra gli addetti ai lavori checriticato l’utilizzo della tecnologia, è quella legata al suo. Il regolamento di base, infatti, spesso è la causa scatenante principale di errori o valutazioni soggettive che possono condizionare le partite.Ilsi basa sulle principali regole di gioco e viene stabilito dall’national Football Association Board.