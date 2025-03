Quotidiano.net - Protesta Studentesca a Belgrado: Occupata la Sede della TV Pubblica RTS

Tensione nella notte a, dove gruppi di studenti hanno bloccato latvRts nel centrocapitale. Entrati in azione poco primamezzanotte, i dimostranti hanno detto che l'azione si protrarrà per 22 ore. Tutti potranno uscire dall'edificio, ma nessuno potrà entrare - hanno affermato gli organizzatori. Un reparto di polizia giunto sul posto per garantire il flusso in uscita del personale è stato aggredito, e un agente è stato condotto in ospedale per una ferita a un occhio. Non si sono registrati finora altri incidenti di rilievo. Il presidente Aleksandar Vucic si è subito recato in ospedale a far visita al poliziotto ferito. "I violenti pensano che a loro sia tutto consentito. Non è così. Risponderanno di ogni atto violento da loro compiuto", ha scritto vucic su Instagram.