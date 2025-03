Lanazione.it - Protesta nel Chianti per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici

Firenze, 11 marzo 2025 – Arriva anche inlaper ildeldi lavoro dei. A novembre scorso si è rotto il tavolo di confronto con Federmeccanica e Assistal, una trattativa che nel merito, dicono i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, e Uilm-Uil «non è partita perché non abbiamo ricevuto risposte diverse da secchi “no” alle richieste contenute dalla piattaforma unitaria, presentata e votata in tutti i luoghi di lavoro e che, al livello nazionale, ha ottenuto un consenso superiore al 98%». Le tre forze sindacali sottolineano di voler «affrontare seriamente una discussione sulle basi di rivendicazioni che riguardano l'aumento del salario, il contrasto alla precarietà, la riduzione dell'orario di lavoro, l'estensione dei diritti e della sicurezza per tutte le lavoratrici e i lavoratori, inclusi quelli degli appalti».