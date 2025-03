Ilgiorno.it - Protesta contro il decreto sicurezza. Sabato corteo e presidio in centro

Il sindacato Cgil Lodi e le associazioni scendono in piazzail futuro. "L’inasprimento delle pene limiterà gravemente le vertenze rivendicative di diritti enel mondo del lavoro, organizziamo unin segno di". Francesca Di Bella, segretaria organizzativa della camera del lavoro di Lodi, annuncia quindi la manifestazione prevista, con partenza alle 15.30 in piazza Castello e che si snoderà per le vie di Lodi e comprenderà un sit-in davanti alla Prefettura. Aderiscono Cgil, Anpi, Antifa Lodi MTS – Ma ti svegli, Lodi Terradice, Coordinamento Lodi per la Palestina, Il circolo del Porro, Rumorosse, Cittadinila Guerra, Lodi Arcobaleno. "Dissentiamo ora perchè il, se entrasse in vigore, in futuro, non ce lo permetterà più – dicono i promotori –: per la resistenza passiva è prevista la reclusione fino a quattro anni, per le proteste nei Cpr e negli istituti penitenziari la reclusione può arrivare fino a venti anni; l’inasprimento delle pene limiterà gravemente le vertenze rivendicative di diritti enel mondo del lavoro.