Lanazione.it - Pronti a diventare “Fuoriclasse“. La Sds investe sull’ex ospedale

Leggi su Lanazione.it

Rigenerazione urbana, avanti tutta. Con grandi novità. Il recupero del complesso dell’ex San Giuseppe di via Paladini - cuore pulsante del progetto Hope - è agli sgoccioli e potrà godere di 3 milioni di euro in più grazie ad un bando ministeriale. La somma sarà destinata ad uno "Spazio Multifunzionale" nell’ala ovest: il cantiere è già avanti, i lavori di restauro terminati. Non più aule coworking per aziende e liberi professionisti, come ipotizzato in origine. Ma un centro dedicato a un target specifico: adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, i loro familiari e i ragazzi tra i 18 e i 21 anni. Negli anni, infatti, sono emerse nuove urgenze, nuovi bisogni e nuove forme di disagio legate alla fascia più giovane: vanno gestite con strumenti dedicati. Ecco che la proposta presentata dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa si piazza seconda a livello regionale e quinta in tutta Italia (su 185 progetti candidati solo 60 finanziati, di questi 4 in Toscana).