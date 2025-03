Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-AZ Alkmaar: il ribaltone è scritto

-Azè un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni,Inaspettato, ma assolutamente ribaltabile. La vittoria dell’Az, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, era tutt’altro che semplice da pronosticare. E anche il risultato finale – uno a zero – non ha permesso senza dubbio di riuscire a centrare questa partita. Ma nonostante la sconfitta, a Londra, è illa squadra favorita.-Az: il(Lapresse) – Ilveggente.itIl pareggio 2-2 contro il Bournemouth ha messo in evidenza una cosa: solamente in un’occasione in questa stagione – contro il Manchester City – gli Spurs, in casa, non sono riusciti a trovare la via della rete. Una gara, anche quella, segnata da molte occasioni non sfruttate dagli attaccanti inglesi che poi hanno aggiustato la mira ricominciando a segnare.