Pronostico Liverpool-PSG | fuochi d’artificio ad Anfield

-PSG è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Oltre il 70% di possesso palla, 1.78 di xG attesi contro lo 0.27 fatto registrare dal, 27 tiri totali contro i soli 2 dei Reds. Queste le statistiche più importanti del match d’andata tra il PSG e gli uomini di Arne Slot: ma, nonostante una settimana fa al Parco dei Principi ci sia stata sostanzialmente una sola squadra in campo, a portare via da Parigi una vittoria di platino sono stati Salah e compagni, capaci di realizzare il gol decisivo (0-1) a tre minuti dalla fine con Elliott grazie all’unico tiro in porta effettuato nell’arco dei novanta minuti.-PSG: poche chance nel fortino di(Ansa) – Ilveggente.