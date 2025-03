Ilveggente.it - Pronostico Inter-Feyenoord: turnover e qualificazione in tasca

è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.L’non ha seguito le orme dei cugini del Milan nell’andata degli ottavi di finale di Champions League con il, espugnando senza grossi problemi uno stadio tradizionalmente ostico come il De Kuip di Rotterdam ed ipotecando, di fatto, laai quarti. In Olanda, mercoledì scorso, è salita in cattedra la cosiddetta “ThuLa”, la coppia di attaccanti formata da Thuram e Lautaro Martinez: con un gol a testa (0-2) il francese e l’argentino hanno consentito a Simone Inzaghi – l’allenatore piacentino nel frattempo è diventato il tecnico nerazzurro più vincente nella coppa dalle grandi orecchie, sorpassando Roberto Mancini – di “prenotare” il pass per l’ingresso tra le prime 8 d’Europa.