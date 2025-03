Game-experience.it - Project C4 è stato annunciato da ZA/UM, il team di sviluppo di Disco Elysium

Leggi su Game-experience.it

ZA/UM, lo studio che ha creato e pubblicato in tutto il mondo, haun nuovo gioco, noto per ora comeC4. Questo nuovo gioco sarà un RPG di spionaggio psicologico, con protagonista un “Operant” al servizio di una potenza globale coinvolta in un conflitto segreto. Ildiha aggiunto che il titolo presenterà scelte basate su tiri di dado, interazioni profonde tra personaggi e la possibilità di alterare la mente del protagonista attraverso sostanze psicoattive.Tuttavia, come ricorda VGC, molti dei creatori originali dinon sono coinvolti inC4, a causa delle controversie interne a ZA/UM. Negli ultimi anni infatti l’azienda è stata segnata da lotte legali e licenziamenti, con ex sviluppatori che l’hanno accusata di gestione fraudolenta.