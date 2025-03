Ilfattoquotidiano.it - Profitti e ricavi in crescita per il gruppo Leonardo. Dividendo quasi raddoppiato rispetto al 2023

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il, controllato al 30% dal Tesoro, ha chiuso il 2024 con un risultato netto di 1,1 miliardi di euro, in miglioramento del 63% sul. (+63%) nel confronto con i dati proforma, includendo il contributo delTelespazio consolidato integralmente dal primo gennaio) che include la plusvalenza per 366 milioni a seguito della valutazione al fair value delTelespazio. Il risultato netto ordinario è di 786 milioni (+3,7% contro proforma).Gli ordini salgono a 20,9 miliardi (+12,2%al), cona quota 17,8 miliardi (+11,1%). L’Ebit (utili prima che vengano pagate le tasse e gli interessi sul debito) sale a 1,2 miliardi (+17%). La società vede unadelda 0,28, ultima cedola distribuita agli azionisti, a 0,52 euro per azione.