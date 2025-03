Ilrestodelcarlino.it - Procura sulle orme di Dassilva: sotto la lente 41 passi compiuti prima del ritrovamento di Pierina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 11 marzo 2025 – È una corsa contro il tempo quella che comincia questa settimana e che separa sia chi indaga che chi difende Louisda venerdì 14 marzo. In vista della data in cui davanti al gip Vinicio Cantarini verranno discussi gli esiti, sia preliminari che definitivi, delle tre super consulenze richieste (sul Dna, sui telefoni dell’indagato e sulla cam3 della farmacia) per far luce sull’omicidio diPaganelli. Ma c’è anche un altro tassello di indagine che prepotentemente nei giorni scorsi ha scombinato la gerarchia del mosaico investigativo, andando ad aggiungere l’interrogatorio reso da Manuela Bianchi, nuora died ex amante di, in qualità di indagata per favoreggiamento. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Louiscam 3 incidente probatorio.