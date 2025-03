Lapresse.it - Procreazione medicalmente assistita per donne single, il caso alla Consulta

Si è tenuta questa mattina l’udienza pubblica davantiper rimuovere il divieto di accesso(PMA) per lesingole, stabilito dall’articolo 5 della legge 40 del 2004. Il dispositivo di legge stabilisce infatti chePMA possono accedere solo coppie eterosessuali, conviventi o coniugate. I giudici della Corte Costituzionale dovranno decidere sulla questione di legittimità eccepita dal tribunale di Firenze per una causa presentata da una donna a cui era stata negata la PMA perché.“Ilnasce da un incidente di costituzionalità sollevato dal tribunale di Firenze a seguito del ricorso presentato per Evita a causa del diniego di accesso alle tecniche di(PMA), previste solo per le coppie eterosessuali stabilmente conviventi o coniugate (articolo 5 della legge 40 del 2024).