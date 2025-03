Ilfoglio.it - Proclamazioni di onnipotenza e mari ridotti in polvere

Domenica, al British Museum, che contiene tanta parte della favolosa Biblioteca di Assurbanipal, nella magnifica galleria assegnata all’Assiria, ho letto un’iscrizione in risalto, dice: “I suoi comandi polverizzano ie le terre”. Mi ha colpito, con la proclamazione di, l’immagine deiin, il mare in. Assurbanipal era un gran sovrano, a Ninive, (di fronte alla nostra Mosul) dove visse fra il 685 e il 631 a.C. Secondo gli storici il suo regno segnò l’apogeo della potenza e della civiltà assira, e anche, come succede, l’inizio della decadenza. Fatto erede dal padre Esarhaddon, che lo preferì al maggiore Shamash-shun-ukin, strappò al geloso fratello il regno di Babilonia, distrusse il regno degli Elamiti, ma non riuscì a riconquistare l’Egitto. Fu cultore e protettore delle scienze e delle arti.