Lanazione.it - “Processo storico“. Ennesimo successo

CITTÀ DI CASTELLO - Teatro degli Illuminati sold out per la quarta edizione del ““, lo spettacolo di beneficenza organizzato da Comune, Distretto Umbria degli Avvocati matrimonialisti italiani e dal comitato tifernate della Croce Rossa, con il patrocinio dall’Ordine degli avvocati di Perugia, che sabato ha portato sul palcoscenico “Il caso Lidia Poët“. Il pubblico ha sottolineato con applausi scroscianti l’esibizione dei protagonisti: magistrati, avvocati, tutori della legge, volontari Cri, docenti, studenti e artisti, che per una sera hanno indossato le vesti degli attori nella finzione scenica di un’ipotetica revisione processuale da parte degli allora giudici cassazionisti. La rappresentazione della vicenda processuale della prima avvocata italiana, iscritta e poi cancellata dall’ordine professionale, per la sceneggiatura della presidente di Ami avvocato Nada Lucaccioni e la regia di Alessandra Carmignani, è stata molto apprezzata.