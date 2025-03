Quotidiano.net - Processo Cascina Spiotta: Lauro Azzolini ricorda l'ultima immagine di Mara Cagol

"L'che ho di, e che non dimenticherò mai, è di lei ancora viva che si era arresa con entrambe le braccia alzate, disarmata, e urlava di non sparare". E' quanto si legge nel documento che l'ex brigatista rosso, difeso dall'avvocato Davide Steccanella, ha consegnato alla Procura di Torino in occasione delad Alessandria dove è imputato per i fatti della, moglie di Renato Curcio, fondatore della Brigate Rosse, è la militante che nello scontro a fuoco con i carabinieri perse la vita.ha scritto che lui e la donna tentarono la fuga sulle rispettive auto, ma inutilmente: "Da qui la nostra resa".