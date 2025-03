Internews24.com - Probabili formazioni Inter Feyenoord, de Vrij insidia Acerbi: le ultime sulla formazione

di Redazione, de: leche ha in mente di schierare InzaghiArrivano novità importanti sulledi, la gara che andrà in scena stasera a San Siro valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Secondo Sky Sport, infatti, può esserci una possibile novità per quel che riguarda la difesa: Stefan de, che aveva accusato un lieve affaticamento nei giorni scorsi, potrebbe infatti prendere il posto di Francesco. Per il resto, lanerazzurra dovrebbe essere confermata.PROBABILE(3-5-2): Sommer; Pavard, De, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Taremi.QUOTE– L’di Simone Inzaghi si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro ildi Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.