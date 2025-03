Internews24.com - Probabile formazione Inter per il Feyenoord: ecco gli 11 nerazzurri che potrebbero partire titolari

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper il: di seguito gli 11cheper la sfida di Champions LeagueSu X Matteo Barzaghi ha delineato ladell’che affronterà ilnel match di stasera a San Siro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.(3-5-2): Sommer; Pavard; De Vrij; Bisseck; Dumfries; Frattesi; Calhanoglu; Mkhitaryan; Carlos Augusto; Thuram; TaremiQUOTE– L’di Simone Inzaghi si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro ildi Robin Van Persie già sconfitto in Olanda. Il 2-0 dell’andata lascia grosse speranze di passaggio del turno. La quota OVER 1.5 (almeno 2 gol segnati nella partita) è data a 8.00 invece che a 1.