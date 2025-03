Ilgiorno.it - Prima partorisce in ambulanza, poi resta intrappolata con il neonato nell’ascensore dell’ospedale

Codogno (Lodi), 11 marzo 2025 - Il piccolo ha fretta di nascere e viene alla luce inma, una volta in ospedale, l’ascensore ha un guasto eno tutti intrappolati: il, la sua mamma e il personale sanitario. E per liberarli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Grande disavventura, per fortuna a lieto fine, per una mamma di Maleo che alle prime ore del giorno - alle 3.11, per la precisione - ha dato alla luce il piccolo Matteo. La signora, al terzo parto, ha accusato le ultime spinte sul mezzo di soccorso. I volontari della Croce rossa di Codogno, che l’avevano accolta sulla propriahanno fermato il veicolo all’altezza di Cavacurta e fatto nascere lì il piccolino. Tutto è andato per il meglio e dopo le prime operazioni post parto, per permettere il ricovero e le cure di mamma e bimbo, l’con i suoi occupanti ha così ripreso il viaggio.