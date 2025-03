Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Soffre ma vince il Bagnacavallo. Savio in zona playout

Il campionato dista arrivando alla stretta finale e nel girone G continua il predominio delche, purndo (1-0, autogol di Ravaglia) nel derbyssimo di Fusignano contro il Real. Tiene, però, il passo il Savarna che si impone 4-2 sul San Pancrazio grazie a due doppiette di Luzi e Garavini mentre non basta agli ospiti il nono gol in campionato di Fancello. Le due ravennati approfittano dello scivolone interno del San Vittore col Meldola (0-1) per guadagnare terreno sulla terza in classifica, ora staccata di 7 punti dalla vetta e 4 dal Savarna. Praticamente tutta ravennate la seconda metà della classifica: neppure lo stesso Real Fusignano, a 31 punti, può dirsi completamente al sicuro, quando mancano ancora 6 giornate alla conclusione del campionato. I neroverdi sono stati raggiunti dal Fosso Ghiaia, vittorioso 1-0 sulgrazie alla rete a inizio ripresa, la quarta in campionato, di Denny Zanotti (foto).