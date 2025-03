Iltempo.it - "Prende decisioni dittatoriali". Vannacci boccia Von der Leyen

Leggi su Iltempo.it

«Von deraggira il Parlamento e»: l'ha detto Roberto, eurodeputato della Lega e membro del gruppo Patrioti per l'Europa, nel corso di un punto stampa a margine dei lavori della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. «Non c'è nessuna crisi» ha chiarito l'europarlamentare leghista, «ci sono evidentemente opinioni e posizioni diverse su uno strumento», ossia Rearm Europe proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der, «che a mio avviso non è né coerente né realistico e vuole, peraltro, aggirare l'unica istituzione europea eletta dal popolo».ha continuato: «La signora Von dervuole aggirare questo ostacolo perre, come al solito,autarchiche e. E questo non ci sta bene».