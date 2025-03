Ilrestodelcarlino.it - Premiati i giornalisti. Gianluca Giandomenico e Rosanna Luciani

Riconoscimenti a duedi Francavilla d’Ete in occasione dell’assemblea regionale dell’Ordine deidelle Marche, che si è svolta al Fermo Forum in occasione dI Tipicità. Si tratta di, storica collaboratrice del Resto del Carlino (penna di riferimento per la stagione lirica dello Sferisterio di Macerata) e direttrice per tantissimi anni di Radio Aut Marche, che ha ricevuto la pergamena per i 40 anni di iscrizione all’albo professionale. Sempre nella stessa occasione è stato premiato anche, fondatore e direttore dell’agenziaca multimediale Marcheingol.it (ora nel gruppo editoriale di VeraTV): a lui pergamena per i 25 anni di iscrizione professionale.