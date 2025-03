2anews.it - Premiare chi progetta il futuro in chiave social e green: nasce l’Impact Award

Leggi su 2anews.it

Il riconoscimento lanciato da POLIMI Graduate School of Management in collaborazione con CDP si rivolge ad aziende di medio grandi dimensioni operanti anche nei settori delle infrastrutture e della cooperazione internazionale e alle Pubbliche Amministrazioni. Milano, 10 marzo 2025 – POLIMI Graduate School of Management, insieme al Politecnico di Bari e a Tiresia (il centro di ricerca .