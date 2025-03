Ravennatoday.it - Possibili disagi nell'erogazione dell'acqua: al via i lavori sulla rete idrica

Leggi su Ravennatoday.it

Hera informa che giovedì 13 marzo interverrà dalle 8.30 alle 14 a Solarolo in via Guido Rossa incrocio Via Salvo D’Acquisto per l’efficientamento’acquedotto. L’intervento di chiusuracoinvolgerà via Guido Rossa fino a via Nullo Baldini, Via Salvo D’Acquisto, via Martiri di.