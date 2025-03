Portogallo, respinta la mozione di fiducia. Cade il governo di Montenegro

Leggi su Open.online

Il Parlamento portoghese ha respinto ladipresentata dalminoritario di centrodestra, guidato da Luís, che automaticamente. Solo i deputati di Iniziativa liberale hanno votato a favore insieme ad Alleanza democratica, la coalizione di socialdemocratici e popolari che aveva vinto le elezioni il 10 marzo di un anno fa. I deputati socialisti, quelli di Chega, i comunisti, il Blocco di sinistra e altri partiti minori come Livre e gli animalisti del Pan hanno votato contro. Quasi scontato anche lo scioglimento del Parlamento, dato che il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha già anticipato due possibili date (11 o 18 maggio) per le elezioni anticipate. Queste sono le terze elezioni legislative in tre anni.Su cosa è cadutoA chiedere ildiè stato ilstesso, affermando che è necessario per “dissipare l’incertezza” sul proprio futuro e sulla capacità deldi mettere in pratica le sue politiche.