Lapresse.it - Portogallo: non passa la fiducia, cade governo Montenegro

Lisbona (), 11 mar. (LaPresse/AP) – Nonlanei confronti delportoghese guidato dal socialdemocratico Luis, costringendo l’esecutivo alle dimissioni e il Paese e tornare alle urne per la terza volta in altrettanti anni. Il risultato del conteggio dei voti non è stato reso noto nell’immediato ma il presidente del Parlamento, Jose Pedro Aguiar-Branco, ha annunciato che l’esecutivo è uscito sconfitto. Il, un’alleanza bipartitica guidata dal Partito Socialdemocratico e al potere da meno di un anno, aveva solo 80 seggi nell’attuale legislatura di 230 seggi. Una maggioranza di parlamentari dell’opposizione aveva assicurato che avrebbe votato contro. L’esecutivo aveva chiesto laper “dissipare l’incertezza” sul proprio futuro nel mezzo di una crisi politica che si è concentrata sul premier, distogliendo l’attenzione dalle politiche del