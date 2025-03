Ilfattoquotidiano.it - Portogallo, il governo di Luìs Montenegro cade dopo un anno per uno scandalo di conflitto d’interesse: bocciata la fiducia, si torna al voto

Ilalle urne per la quarta volta negli ultimi cinque anni e mezzo: ildi centro-destra diè caduto sulla mozione di, respinta da socialisti, estrema destra di Chega, Bloco de Esquerda, comunisti, Livre e Pan. A favore solo i socialdemocratici (il partito di), Iniciativa Liberal e Cda. Ilha chiuso una crisi durata 24 giorni e provocata da una situazione opaca di presuntod’interessi che chiama in causa il premier e la sua azienda di famiglia, la società finanziaria Spinumvira.Loè stato sollevata dal giornale Correio da Manhã.ha cercato inizialmente di evitare il chiarimento: quando si è reso conto che la situazione stava precipitando e il suo, in carica da un, rischiava di arrivare a fine corsa, ha cercato di rimediare, ma le sue spiegazioni (“sono uscito dal Consiglio di amministrazione nel 2021, non ho incassato un euro per le attività dell’azienda, gestita da mia moglie e dai miei figli”) non hconvinto l’opposizione e, soprattutto, non hconvinto i portoghesi.