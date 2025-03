Internews24.com - Portiere Inter: cambiano le gerarchie? Sommer ancora il titolare ma c’è la sensazione che Inzaghi… Retroscena

di Redazioneleilma c’è lache Inzaghi.sugli estremi difensori– Letra i pali dell’sono chiare fin dall’estate e non sono cambiate. Ilera e resta Yann, che questa sera si riprenderà il suo posto dal primo minuto. Josep Martinez si riaccomoderà in panchina dopo cinque presenze da— e tre clean sheet — tra campionato e coppe, con addosso ladi aver prenotato un posto fisso nell’del futuro e nelle orecchie i complimenti di Simone Inzaghi. Grandi cose, il 36enne svizzero ne ha fatte anche a bocce ferme, perché il suo recupero è andato decisamente più veloce del previsto. Dopo essersi operato alla mano destra per sanare una microfrattura al pollice il 21 febbraio scorso,ha ripreso a lavorare ad Appiano la scorsa settimana grazie a un tutore speciale e già a Rotterdam era tornato in panchina.